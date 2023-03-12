На Венере раньше могли существовать облака и океаны
2023-03-12 13:51
Ученые из Чикагского университета полагают, что в давние времена на Венере могли существовать облака и океаны.
По их мнению, наличие жидкой воды могло означать, что планета пригодна для жизни.
В рамках исследования ученые смоделировали наличие на Венере океанов, подвергли их процессам испарения, удаления кислорода.
Модель проходила испытания с различными точками, чтобы выявить наиболее реалистичный сценарий.
В результате выяснилось, что возможные обитаемые эпохи на Венере закончились около 3 млрд лет назад, а более 70% планеты были необитаемы.
Опубликовано: Светлана Репина