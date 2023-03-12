«Фонтанка»: войска РФ были готовы к прилёту бомбардировщика США B-52

Издание "Фонтанка" сообщило о подготовленности российских военных к курсированию американского бомбардировщика вблизи границ РФ.

12 марта журналисты новостного агентства "Фонтанка" со ссылкой на внутреннего информатора уведомили, что силы Балтийского флота России изначально были предупреждены о близком нахождении бомбардировщика B-52H Соединённых Штатов к государственным границам российского государства.

По данным "Фонтанки", американский стратегический бомбардировщик пролетел возле границ Калининградской области накануне вечером. При этом самолёт США сопровождали два истребителя вооружённых сил Польши.

В "Фонтанке" отметили, что войска Балтийского флота РФ были приведены в боевую готовности и в случае необходимости могли среагировать на агрессивные манёвры со стороны бомбардировщика Соединённых Штатов и польских самолётов.

Известно, что американский бомбардировщик B-52H Stratofortress, находящийся на службе в военно-воздушных силах США, ранее вылетел с территории Польши, пролетев над прибалтийскими странами.

Позднее B-52 осуществил внезапный боевой разворот рядом с островом Гогланд, расположенном в двуста километрах от российского Санкт-Петербурга, далее полетев по направлению к Британии.