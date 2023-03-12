Обвинение Папы Римского Иоанна Павла II в покрывательстве священников-насильников всколыхнуло Польшу

Правительственные деятели решительно защищают покойного Папу Римского как национального героя и высшего морального авторитета страны.

Согласно телевизионному репортажу новостей, Папа Римский Иоанн Павел II знал о сексуальном насилии над детьми со стороны священников, находящихся под его властью. И пытался это скрыть, когда был архиепископом в своей родной Польше.

В сюжете польского канала TVN24 названы имена трех священников, которых будущий папа, известный тогда как архиепископ Кароль Войтыла, перемещал по приходам в 1970-х годах. Один из обвиненных в жестоком обращении был отправлен в Австрию.

Репортаж принадлежит американской компании Warner Bros.

Иоанна Павла почитают в Польше за его роль в содействии свержению коммунизма, и репортаж TVN вызвал общенациональные дебаты в то время, когда Польская церковь подвергалась расплате за сексуальное насилие со стороны духовенства.

В парламенте также разгорелись жаркие дебаты по поводу его наследия. Правительственные деятели, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого, решительно защищали покойного Папу Римского как национального героя и высшего морального авторитета страны.

Левые политики ухватились за обвинения в том, что он сознательно защищал священников-насильников.

В четверг нижняя палата парламента также приняла резолюцию, защищающую Джона Пола как “самого выдающегося поляка в истории”, но многие члены оппозиции вышли из голосования или воздержались от него.

Резолюция похвалила покойного понтифика за “активную поддержку польского народа в его усилиях по восстановлению свободы и независимости".

Документ также осуждает “позорную, негативную кампанию в средствах массовой информации, основанную в основном на материалах коммунистического аппарата насилия” против Папы Римского.