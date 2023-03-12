Стефанишина: Киев ждёт поставок оружия от Запада для начала наступления

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина объяснила, почему украинские войска не начинают контрнаступательную операцию против ВС России.

Днём воскресенья, 12 марта, журналисты издания Journal du Dimacnhe опубликовали интервью с украинским вице-премьером Ольгой Стефанишиной, в ходе которого политик публично признала, что руководство армии Украины уже планирует начало новой наступательной операции на позиции российских войск.

По словам Стефанишиной, для начала полномасштабного наступления ВСУ в зоне боевых действий Киеву необходимо дождаться поставок нового оружия от Запада, обещанного украинскому правительству в рамках новых пакетов военной помощи.

При этом Ольга Стефанишина отметила, что в случае, если западные государства не смогут поставить подразделениям ВСУ обещанные вооружения в срок, то украинская армия "пойдёт к русским с пустыми руками".

Стефанишина уверена, что для эффективности новой контрнаступательной операции войска Украины должны получить достаточное количество бронетехники, военных самолётов, танков и снарядов.

Примечательно, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не ждать быстрых поставок западных истребителей Киеву, подчеркнув, что доставка подобных вооружений украинской стороне в настоящий момент является затруднительной по причинам логистического характера.