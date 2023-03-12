43% британцев узнали больше о сексе из TikTok, чем из школы, показывает новое исследование

Еще 42% считают, что TikTok является наиболее доступной платформой для контента, связанного со здоровьем, согласно новому опросу Superdrug Online Doctor, в котором приняли участие 2000 британских пользователей социальных сетей.

В целом, целых 80% британцев получают советы о сексе и благополучии через социальные сети.

Для младших возрастных групп половое воспитание с помощью TikTok еще более распространено – 55% 16-24-летних согласны, что они узнали больше о сексе на TikTok по сравнению со средним показателем 29% в старших возрастных группах (25-55 +).

Очевидно, что молодое поколение все чаще обращается к социальным платформам за "надежной" информацией о здоровье.

Интересно, что мужчины, как правило, также в два раза чаще, чем женщины, используют социальные сети в качестве первого пункта назначения для получения информации, связанной со здоровьем.

Вызывает беспокойство, что 38% из них более склонны прислушиваться к советам, которые затем оказываются неточными.

Поскольку больше людей, естественно, считают контент, который они просматривают, точным (43%), чем считают, что он неточный (23%), более половины приняли меры для своего здоровья в результате публикации, которую они увидели.

Это может оказать положительное влияние, например, проверить свое сексуальное здоровье или записаться на прием к врачу, но это также может привести к чему-то более разрушительному.

В целом, 59% респондентов видели недостоверную или вводящую в заблуждение информацию о здоровье на TikTok.

Это привело к целому ряду последствий – от неточной самодиагностики людей до ненужного беспокойства из-за вирусных видеороликов, распространяющихся как лесной пожар, и недостатка профессиональных знаний.

В частности, было обнаружено, что потребление такого рода контента оказывает негативное влияние на психическое здоровье (65%), общую уверенность (63%), личные отношения (53%) и социальную жизнь (50%).