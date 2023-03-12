Женщины в Берлине теперь могут плавать топлесс в общественных бассейнах

Женщины получили право купаться и загорать топлесс в общественных бассейнах Берлина после того, как запрет был оспорен по соображениям гендерного равенства.

Власти заявили, что этот шаг “устанавливает равные права для всех берлинцев, будь то мужчины, женщины или non-binary”, потому что женщины теперь смогут носить одежду, похожую на мужскую.

Городской омбудсмен по вопросам равноправия:

Плавание топлесс также должно быть возможно для женщин или для людей с женской грудью в будущем.

Решение было принято после судебного иска, поданного женщиной, которую выбросили из бассейна за то, что она загорала топлесс.

В декабре 33-летней Лотте Мис было приказано прикрыться в крытом бассейне в Берлине после того, как она обнажилась топлесс.

Полицейский спросил меня, с каким полом я себя идентифицирую. Когда я сказала ”женщина ", это означало, что я должна была надеть топ.

Госпожа Мис подала жалобу в берлинскую службу по борьбе за равноправие, которая заявила, что это дискриминация, запрещающая женщинам ходить топлесс, если они того пожелают.

Столичные правила для общественных бассейнов требуют, чтобы купальные костюмы закрывали только гениталии.

Оператор плавательных бассейнов Берлина, Berliner Bäderbetriebe, выпустил разъяснение, что это правило распространяется на всех пловцов, независимо от их пола.

Дорис Либшер, глава офиса омбудсмена:

Сейчас важно, чтобы регулирование применялось последовательно и чтобы больше не было выдворений или запретов на проживание.

Катарина Миттлер, 25 лет, студентка спортивного факультета из района Митте в Берлине, сказала:

Это равные права для всех. Мы не должны быть сексуализированы только потому, что мы женщины. Я бы и сама пошла топлесс в крытый бассейн. У меня с этим нет проблем.

Отношение к публичной наготе в Германии значительно более либеральное, чем в Великобритании, где нагота считается здоровой в определенных контекстах.

Freikörperkultur - культура свободного тела - остается влиятельной, и немцам комфортно раздеваться в парках и саунах, в отличие от большинства британцев.

Но по всей Германии произошла череда споров о том, в какой степени это относится к муниципальным купальням.

Прошлым летом в Геттингене в Нижней Саксонии и Зигене в Северном Рейне-Вестфалии женщинам разрешили купаться топлесс.