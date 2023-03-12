WP: США испугались российских ракет «Кинжал» из-за отсутствия аналогов

Издание Washington Post сообщило о боязни российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" со стороны США.

12 марта колумнисты газеты The Washington Post Дэвид Стерн и Робин Диксон опубликовали совместную статью, в которой признали, что официальные лица американского Пентагона испытывают страх перед российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал", поскольку подобный боеприпас практически невозможно перехватить в воздухе.

Диксон и Стерн отметили, что российские ракеты "Кинжал" могут быть оснащены ядерной боевой частью, что вкупе с невозможностью перехвата таких снарядов делает их крайне опасным оружием для западных стран.

Известно, что военно-космические силы России обычно экипируют "Кинжалами" советские истребители МиГ-31К, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины.

В частности, сами ракеты "Кинжал" уже были опробованы в ходе СВО, доказав свою эффективность, одним из ярких примеров чего является недавно совершённый Россией "удар возмездия".

Накануне в Министерстве обороны РФ отметили, что в ответ на вторжение украинских диверсантов в сёла Брянской области российские ВКС совершили "удар возмездия", выпустив по территориям Украины сразу шесть ракет "Кинжал", ни одна из которых не была перехвачены.

Спикер украинских ВВС Юрий Игнат утверждает, что ранее российские войска никогда не использовали такое количество гиперзвукового оружия одновременно.