В Японии женщины редко находят паритет в прокуратуре

Япония занимает одно из худших мест по гендерному равенству среди развитых стран, несмотря на то, что является № 1 по равному доступу к образованию для женщин и мужчин.

В прокуратуре в Токио каждый делает свои копии и чай — обязанности, которые часто возлагаются на женщин в стране, которую критикуют за отсутствие гендерного равенства.

Двадцать лет назад только около 8% японских прокуроров составляли женщины. К 2018 году это число выросло почти до трети вновь принятых на работу прокуроров.

По данным окружной прокуратуры Токио, в этом году соотношение мужчин и женщин достигло 50 на 50.

Достижение гендерного паритета в Японии редкость, но некоторым женщинам все же это удается.

Прокурор Рина Ито быстро признает, что удача сыграла свою роль, хотя ее достижения тоже имели значение.

Ито окончила престижный университет Кейо, основатель которого Юкичи Фукудзава был сторонником прав женщин и где женщины составляют почти половину учащихся.

Затем она прошла национальную коллегию адвокатов, строгий тест, обязательный для всех японских прокуроров. Сейчас она работает уже 10 лет.

Согласно данным Statista, женщины, как правило, чрезмерно представлены в сфере услуг и среди канцелярских работников, в то время как на производстве, в сфере безопасности и управления их меньше.

По данным Бюро по гендерному равенству при Кабинете министров Японии, только около 5% членов советов директоров зарегистрированных компаний составляют женщины.

Прокуроры, мужчины или женщины, часто перемещаются — примерно раз в год или два — в различные региональные отделения по всей стране.

Перетасовка кадров делает практически невозможным выслужиться перед начальством или наладить личные отношения, которые могут повлиять на перспективы продвижения по службе и справедливую оценку.

Но это могло бы помочь выровнять ситуацию в Японии

Япония занимает 116-е место по гендерному равенству в списке, возглавляемом Исландией и Финляндией, согласно последним данным, собранным Всемирным экономическим форумом.

Соединенные Штаты занимают 27-е место.

Некоторые мужчины также помогают выровнять игровое поле. Мужчины-прокуроры говорят, что они считают своим долгом одинаково относиться к коллегам-женщинам.

Заместитель главного прокурора Токийского округа Хироси Моримото:

Я никогда не рассматривал женщин-прокуроров как женщин.

Более того, прокуроры-мужчины все чаще берут отпуск по уходу за ребенком, сокращая разрыв между мужчинами и женщинами.

Отпуск по уходу за ребенком — особенно в отношении отцовства — часто не одобряется в Японии.

Хотя по японскому законодательству и мужчины, и женщины имеют такие привилегии, мужчины составляют лишь около 14% тех, кто берет отпуск по уходу за ребенком, в отличие от 85% женщин, согласно правительственным данным.

Неофициально мужчины говорят, что люди удивляются и недоумевают, когда они берут отпуск, чтобы побыть отцами.

Прокурор Томоко Судзуки взяла отпуск по беременности и родам на несколько лет, чтобы родить двух сыновей, и вернулась к своей работе на полный рабочий день.

Судзуки признала, что совмещение функций матери, жены и прокурора является серьезной проблемой. Она полагалась на помощь своих родителей, старшей сестры и нянь.

Ее муж, который работает в сфере судоходства, базируется в Сингапуре.

Она сажает своих сыновей на самолет во время школьных каникул. Ее дети учатся дружить со стюардессами и наслаждаются разнообразной культурой Сингапура.

Да, жить отдельно от мужа тяжело и напряженно. Но есть и положительные стороны.

Когда им удается встретиться, это все равно что снова влюбиться. И ему платят в сингапурских долларах — плюс к тому, что японская иена в последнее время снижается.

Вы можете думать, что супружеские пары должны жить вместе, а это значит, что я не могу быть счастлива. Или вы можете думать, что нам повезло с более разнообразным опытом.

Сузуки, выпускница Кейо, сейчас работает в управлении, наблюдая за молодыми прокурорами.

Успех прокурора не измеряется количеством вынесенных обвинительных приговоров, как в других странах.

Уровень обвинительных приговоров в Японии превышает 99%, и эта статистика была названа правозащитниками “правосудием в отношении заложников”.

В Японии было несколько громких дел, в которых невинных людей принуждали к ложным признаниям.

Сузуки с 20-летним опытом работы говорит, что число обвинительных приговоров было вырвано из контекста.

Дело в том, что мы не возбуждаем дела по многим делам. Мы не доводим до суда те дела, по которым вряд ли будут вынесены обвинительные приговоры. Вот почему уровень обвинительных приговоров составляет 99%".

По словам Судзуки, навыки общения гораздо важнее обвинительных приговоров, потому что и преступники, и жертвы не решаются разговаривать с прокурорами, в обязанности которых входит помогать осужденным реабилитироваться и вернуться в общество.

Присутствие женщин-прокуроров полезно, когда жертвы просят поговорить с женщиной, как это иногда бывает в случае преступлений на сексуальной почве.

Но обычно, по словам Судзуки, индивидуальные способности - это все, что имеет значение.