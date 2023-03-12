Исследование показало, что лечение рака простаты может подождать для большинства мужчин

Ученые доказали, что активный мониторинг локализованного рака предстательной железы - безопасная альтернатива немедленному хирургическому вмешательству или облучению.

Результаты, опубликованные в субботу, обнадеживают мужчин, которые хотят избежать связанных с лечением сексуальных проблем и проблем с недержанием мочи.

Об этом рассказала доктор Стейси Леб, специалист по раку предстательной железы в NYU Langone Health, которая не участвовала в исследовании.

В исследовании напрямую сравнивались три подхода — хирургическое удаление опухолей, лучевое лечение и мониторинг.

В большинстве случаев рак предстательной железы развивается медленно, поэтому требуется много лет, чтобы оценить последствия заболевания.

Не было никакой разницы в смертности от рака предстательной железы за 15 лет между группами. Выживаемость при раке предстательной железы во всех трех группах была высокой — 97% независимо от подхода к лечению. “Это тоже очень хорошие новости.

Результаты были опубликованы в субботу в медицинском журнале Новой Англии и представлены на конференции Европейской ассоциации урологов в Милане, Италия.

Британский национальный институт исследований в области здравоохранения и здравоохранения оплатил исследование.

Мужчинам, у которых диагностирован локализованный рак предстательной железы, не следует паниковать или принимать поспешные решения о лечении.

Об этом сказал ведущий автор доктор Фредди Хамди из Оксфордского университета.

Вместо этого они должны "тщательно рассмотреть возможные преимущества и вред, вызванные вариантами лечения”.

Он добавил, что лишь небольшое количество мужчин с высоким риском или более запущенным заболеванием нуждаются в срочном лечении.

Исследователи наблюдали за более чем 1600 британскими мужчинами, которые согласились на случайное назначение для операции, облучения или активного мониторинга.

Рак у пациентов был локализован в предстательной железе, железе размером с грецкий орех, которая является частью репродуктивной системы.

Мужчины в контрольной группе регулярно сдавали анализы крови, а некоторые из них перенесли операцию или облучение.

Смерть от рака предстательной железы произошла у 3,1% в группе активного наблюдения, 2,2% в группе хирургического вмешательства и 2,9% в группе облучения, различия считаются статистически незначимыми.

Через 15 лет рак распространился у 9,4% группы активного наблюдения, 4,7% группы хирургического вмешательства и 5% группы облучения.

Исследование было начато в 1999 году, и эксперты заявили, что сегодняшние методы мониторинга лучше, поскольку решения принимаются с помощью МРТ и генетических тестов.

Стейси Леб:

Теперь у нас есть больше способов помочь выявить прогрессирование болезни до того, как она распространится.

В США около 60% пациентов с низким риском выбирают мониторинг, который теперь называется активным наблюдением.

Хамди сказал, что исследователи увидели разницу в распространении рака через 10 лет и ожидали, что это повлияет на выживаемость через 15 лет, “но этого не произошло”.

Он сказал, что распространение само по себе не предсказывает смерть от рака простаты.