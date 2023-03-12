Беларусь разместила плакаты на границе с обвинением США в оккупации Украины

Белорусские пограничники установили билборды на участке границы с Украиной в ответ на провокацию с чучелом российского солдата.

Вечером 12 марта пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь уведомила, что на совместном участке границы с Украиной подразделения ВСУ вывесили манекен, одетый в российскую военную форму. По словам представителей белорусского ведомства, украинские пограничники называют данный манекен "Валерой".

По мнению администрации ГПК Беларуси, действия украинской стороны направлены на деморализацию и запугивание белорусских пограничников, несущих службу на КПП в непосредственной близости к Украине.

В воскресенье белорусский Госпогранкомитет представил ответ на новую украинскую провокацию, разместив ряд билбордов на границе с Украиной. На одном из плакатов написано, что Беларусь готова показать украинцам, кто является настоящим оккупантов в их стране. В то же время на билборде фигурирует флаг США.

Другой билборд представлен в виде фотоснимков времён Великой Отечественной войны, на котором сообщается, что белорусский народ помнит события тех лет.

Примечательно, что ранее в ГПК Беларуси уже обвиняли украинских пограничников в провокациях. В частности, некоторые представители ВСУ на участках границы демонстрируют нецензурные и угрожающие жесты в адрес белорусских военных. В ряде случаев были выявлены провокации, при которых солдаты ВСУ стреляли из пневматики по белорусскому гербу на границе.