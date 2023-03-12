REUTERS: Иран заявил о достигнутой с США сделке по обмену пленными

Иран и Соединенные Штаты достигли соглашения об обмене пленными, заявил в воскресенье государственному телевидению министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан, добавив, что он надеется, что обмен состоится в ближайшее время.

Одним из нескольких американцев, удерживаемых в Иране, является Сиамак Намази, бизнесмен с двойным гражданством США и Ирана, который в 2016 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и сотрудничество с правительством США.

Эмад Шарги, ирано-американский бизнесмен, впервые арестованный в 2018 году, когда он работал в технологической инвестиционной компании, также заключен в тюрьму в Иране, как и ирано-американский эколог Морад Тахбаз, который также имеет британское гражданство.

Иранские источники сообщили агентству Рейтер, что две страны региона были вовлечены в серию непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном об освобождении заключенных.

В течение многих лет Тегеран добивался освобождения более дюжины иранцев в Соединенных Штатах, в том числе семи ирано-американских граждан с двойным гражданством, двух иранцев с постоянным видом на жительство в США и четырех граждан Ирана, не имеющих юридического статуса в Соединенных Штатах.