Ученые Мельбурнского университета получили средство для похудения без побочных эффектов

Ученые из Мельнбурского королевского технологического университета сумели получить добавку, способствующую похудению и не дающую побочных эффектов.

Исследователи работали с растением розелла, из которого получили вещества с фенольными экстрактами и с органической кислотой.

Затем полученными составами ученые обработали клетки и проверили в них содержание жира.

Как выяснилось, в клетках, которые обрабатывались веществом с кислотой, жира стало на 95% меньше.

Авторы исследования утверждают, что экстракт розеллы не дает жиру усваиваться, поэтому он выводится из организма через толстую кишку.