Ученые Мельбурнского университета получили средство для похудения без побочных эффектов
2023-03-12 17:06
Ученые из Мельнбурского королевского технологического университета сумели получить добавку, способствующую похудению и не дающую побочных эффектов.
Исследователи работали с растением розелла, из которого получили вещества с фенольными экстрактами и с органической кислотой.
Затем полученными составами ученые обработали клетки и проверили в них содержание жира.
Как выяснилось, в клетках, которые обрабатывались веществом с кислотой, жира стало на 95% меньше.
Авторы исследования утверждают, что экстракт розеллы не дает жиру усваиваться, поэтому он выводится из организма через толстую кишку.
Опубликовано: Светлана Репина