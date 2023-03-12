Специалист по сну Шелби Харрис рассказала, почему опасна ночная потливость
Холодный пот во время сна может свидетельствовать об инфекциях, онкологии и дисфункции надпочечников.
Доктор Харрис, директор отдела здорового сна в Sleepopolis, говорит, что минимальное ночное потоотделение является нормой. Но если ночью человек начинает потеть чаще или сильнее - это повод немедленно обратиться к врачу.
Стать причиной перегрева тела и обильного ночного потоотделения могут синтетическое белье и пижамы, которые не пропускают воздух.
Но следует серьезно насторожиться, если ночная потливость сопровождается потерей веса, высокой температурой и проявляется больше трех раз в неделю.
Также доктор Харрис говорит, что повышенная потливость отмечается у женщин в период предменопаузы и менопаузы.
Она может вызываться приемом антидепрессантов и аспирина, возникать в результате переутомления, стресса, депрессии, гормонального дисбаланса, заболеваний щитовидной железы, апноэ (ночного храпа), болезней сердца и сахарного диабета.
Если человек полностью здоров, то основные рекомендации, чтобы он не потел ночью, - это проветривание помещения перед сном, понижение комнатной температуры в спальне, использование натурального постельного и нательного белья. Все остальные случаи требуют консультации специалиста.
Опубликовано: Наталья Павлова
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