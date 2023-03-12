Миллиардер Экман: у властей США есть 48 часов, чтобы предотвратить крах экономики из-за банкротства SVB

Миллиардер Билл Экман заявил, что у американских властей есть только 48 часов, чтобы предотвратить крах экономики США из-за банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB).

По его словам, после истечения этого срока ситуация станет необратимой. Он также отметил, что при своевременном вмешательстве правительства банкротства можно было избежать.

Экман пояснил, что Citibank, JPMorgan или Bank of America до открытия торгов в понедельник должны купить SVB.

Другой вариант – гарантии правительства на депозиты банка. Если не произойдет ни того, ни другого, последствия будут катастрофическими.

Миллиардер уточнил, что в этом случае незастрахованные депозиты начнут массово сниматься, и это приведет к краху американской экономики.