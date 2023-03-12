Новостное агентство Politico утверждает, что правительства Украины и США столкнулись с серьёзными разногласиями, которые могут повлиять на оказание помощи Киеву.

12 марта газета Politico опубликовала инсайдерский материал со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, которые утверждают, что правительства Украины и США пришли к серьёзным разногласиям по поводу необходимости возращения Крыма под контроль Киева.

По данным Politico, представители Белого дома уверены, что попытка захватить крымский полуостров солдатами ВСУ может спровоцировать серьёзную эскалацию в зоне боевых действий. Аналогичное мнение высказал отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор, комментируя заявления замгоссекретаря страны Виктории Нуланд, назвавшей законными украинские удары по Крыму.

Также в Politico отметили, что в Пентагоне не согласны с позицией Генштаба Украины по Артемовску, поскольку ВСУ желают продолжить удержание города, в то время как американские чиновники советуют Киеву вывести свои войска с Артемовского направления.

Кроме того, аналитики Politico уведомляют, что ключевой новых споров между администрациями Вашингтона и Киева являются взрывы на "Северных потоках", поскольку накануне ряд западных информагентсв обвинили некую проукраинскую группировку в подрыве российских газопроводов при поддержке олигарха, близкого к Владимиру Зеленскому.

Примечательно, что ранее расследователь Сеймур Херш заявил о причастности американских и норвежских спецслужб к диверсиям на "Северных потоках" в Балтийском море, однако команда Джо Байдена отвергает истинность такой информации.