Болезнь по наследству: Никите Преснякову передалась зависимость Аллы Пугачевой

Музыкант любит посещать казино, чтобы «снять напряжение». Его жена Алина заявила, что муж просаживает в рулетку все заработанное.

Никита Пресняков, покинувший Россию после объявления частичной мобилизации, как выяснилось, имеет ту же зависимость, что и его звездная бабушка Алла Пугачева. Об этом сообщает автор канала "Слово и дело" на платформе Дзен.

Внук Примадонны с октября 2022 года живет и строит свою карьеру в США. Здесь он работает под псевдонимом Ник Прес, снимает клипы для американских звезд. От личной музыкальной карьеры Пресняков вынужден отказаться.

Но скопить денег у Никиты вряд ли получится, Дело в том, что молодой человек любит посещать казино, чтобы «снять напряжение».

Об увлечении артиста в соцсетях рассказала его жена Алина и выложила видео из казино, где ее муж сидит за игровым столом. Женщина заявила, что Никита в этом заведении не впервые.

Она, в отличие от супруга, может забрать выигрыши и покинуть заведение, а ее муж просаживает в рулетку все заработанное.

Автор канала предполагает, что эта зависимость передалась ему по наследству. Его бабушка тоже любила ловить удачу за хвост у игровых автоматов. Примадонна была не прочь "подергать однорукого бандита", дабы избавиться от стресса, о чем и рассказала однажды в интервью Ксении Собчак.

Очень автоматики мне нравятся. Это так стирало все, как ластиком: негатив, усталость, все стирало, - говорила Алла Борисовна.

Близкие Примадонны при этом не раз рассказывали, что она во время игры будто отключалась, могла спустить в казино несколько миллионов долларов.