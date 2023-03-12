AP: в Венгрии во время массового ДТП загорелись 19 автомобилей
2023-03-12 17:27
Агентство Associated Press сообщает, что в Венгрии произошло массовое ДТП с участием 40 транспортных средств.
Авария случилась на автомагистрали М1 всего в 25 км западнее столицы Венгрии Будапешта.
По информации агентства, в результате происшествия загорелись 19 автомобилей, было ранено 36 человек.
13 пострадавших пришлось госпитализировать, у них серьезные травмы. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Движение по автодороге было остановлено в обоих направлениях, в операции задействовали спасательные вертолеты.
Представители венгерского оператора автомагистралей считают, что авария произошла из-за ухудшения видимости, вызванного пыльной бурей.
Опубликовано: Светлана Репина