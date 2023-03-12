AP: в Венгрии во время массового ДТП загорелись 19 автомобилей

Агентство Associated Press сообщает, что в Венгрии произошло массовое ДТП с участием 40 транспортных средств.

Авария случилась на автомагистрали М1 всего в 25 км западнее столицы Венгрии Будапешта.

По информации агентства, в результате происшествия загорелись 19 автомобилей, было ранено 36 человек.

13 пострадавших пришлось госпитализировать, у них серьезные травмы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Движение по автодороге было остановлено в обоих направлениях, в операции задействовали спасательные вертолеты.

Представители венгерского оператора автомагистралей считают, что авария произошла из-за ухудшения видимости, вызванного пыльной бурей.