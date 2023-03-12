Axios: Байден столкнётся с кризисом банковской системы из-за краха SVB
Издание Axios утверждает, что команда Джо Байдена может допустить новый финансовый кризис в США из-за банкротства Silicon Valley Bank.
12 марта журнал Axios опубликовал новую статью, в котором сообщил, что Соединённые Штаты могут вступить в эпоху нового банковского кризиса в случае, если Джозеф Байден и его команда не разработают компенсаторные меры поддержки банка Silicon Valley Bank, накануне объявившего о своём разорении.
По данным американской Федеральной корпорации страхования вкладов, банкротство SVB является крупнейшим после финансового кризиса в США, случившегося в 2008 году.
Вместе с тем глава Министерства финансов США Джанет Йеллен утверждает, что ведомство не намерено заниматься поддержкой Silicon Valley Bank и исключает любые меры по спасению данного банка.
Примечательно, что одновременно с закрытием SVB произошло банкротство финансового контрагента Silvergate, который хранил эмитент стейблкоина USDC на счетах Silicon Valley Bank. На фоне закрытия банка USDC утратил привязку к американскому доллару, что спровоцировало падение курса ряда других криптовалют.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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