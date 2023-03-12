Axios: Байден столкнётся с кризисом банковской системы из-за краха SVB

Издание Axios утверждает, что команда Джо Байдена может допустить новый финансовый кризис в США из-за банкротства Silicon Valley Bank.

12 марта журнал Axios опубликовал новую статью, в котором сообщил, что Соединённые Штаты могут вступить в эпоху нового банковского кризиса в случае, если Джозеф Байден и его команда не разработают компенсаторные меры поддержки банка Silicon Valley Bank, накануне объявившего о своём разорении.

По данным американской Федеральной корпорации страхования вкладов, банкротство SVB является крупнейшим после финансового кризиса в США, случившегося в 2008 году.

Вместе с тем глава Министерства финансов США Джанет Йеллен утверждает, что ведомство не намерено заниматься поддержкой Silicon Valley Bank и исключает любые меры по спасению данного банка.

Примечательно, что одновременно с закрытием SVB произошло банкротство финансового контрагента Silvergate, который хранил эмитент стейблкоина USDC на счетах Silicon Valley Bank. На фоне закрытия банка USDC утратил привязку к американскому доллару, что спровоцировало падение курса ряда других криптовалют.