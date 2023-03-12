Не трогать американцев: в Мексике наркокартель сдала полиции членов группировки, нарушивших это правило

США серьезно относятся к нападениям на своих граждан, реакция на такое насилие может оказаться губительной для преступной группировки.

Пятеро распростертых на тротуаре мужчин нашли на улице возле черного пикапа. Их рубашки были стянуты через головы, голые торсы прижаты к земле, а связанные руки вытянуты перед собой.

Письмо на лобовом стекле грузовика содержало неожиданный текст: извинения группы Scorpion из картеля Персидского залива. В послании говорилось, что картель сожалеет, что их члены случайно застрелили двух американцев и мексиканца. А также - похитили еще двоих граждан США.

В пятницу мексиканская прокуратура предъявила обвинения пятерым бандитам в связи с похищением и убийствами.

В то время как мексиканские наркокартели процветают в вакууме закона и порядка, который сохраняется внутри Мексики, существует негласное правило, которое многие члены организованных преступных группировок стараются не нарушать. Оно гласит: не трогайте американцев.

Соединенные Штаты серьезно относятся к нападениям на своих граждан, и реакция на такое насилие по обе стороны границы может оказаться губительной для мексиканской преступной группировки.

Когда американские граждане становятся мишенью, это вызывает давление со стороны правительства США. Они подключают свои службы безопасности, начинают оказывать давление на Мексику, чтобы она действовала, - сказала исследователь безопасности Мексики из Калифорнийского университета в Сан-Диего Сесилия Фарфан Мендес.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пришел к власти, пообещав новый подход к подавлению насилия. Он считает, что нужно избегать прямой конфронтации с преступными группировками - в пользу устранения коренных причин преступности, таких как коррупция и бедность.

Но его стратегия, которую он обозначил лозунгом “объятия, а не пули”, мало что сделала для обуздания чрезвычайного уровня насилия или уменьшения постоянно растущей власти картелей, которые перевозят наркотики и мигрантов через границу США и терроризируют мексиканцев.

Во многих общинах мексиканцы живут в страхе перед преступными группировками, которые ежедневно совершают акты насилия, но в целом привлекают мало внимания за пределами страны.

И хотя картели избегают преднамеренных нападений на американцев, их бизнес-модель основана на доставке наркотиков на север, что помогло разжечь эпидемию смертей от наркотиков в Соединенных Штатах.

Нападение на четырех американцев на прошлой неделе стало международным скандалом и вызвало призывы законодателей-республиканцев санкционировать применение военной силы США для борьбы с картелями.

Эти звонки вызвали протест в Мексике, где официальные лица потребовали, чтобы правительство США уважало их суверенитет, но также вынудили мексиканское правительство отреагировать.

На этой неделе сотни дополнительных мексиканских сил безопасности были направлены в пограничный город Матаморос, где произошло нападение на четырех американцев.

По словам жителей Матамороса, случившееся с американцами, - то, с чем они сталкиваются каждый день, когда отвозят своих детей в школу, покупают продукты или едут на работу.

Но что отличало это дело, сказали они с горечью и гневом, так это огромное внимание, которые оно получило из-за национальности жертв.