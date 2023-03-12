В Иране арестовали более 100 подозреваемых в отравлении школьниц

Агентство IRNA сообщает, что в Иране по подозрению в отравлении школьниц арестовали уже более 100 человек.

МВД Ирана утверждает, что некоторые задержанные из озорства использовали вещества, имеющие неприятный запах, но не наносящие вреда организму.

Другие подозреваемые применяли токсичные вещества, обладающие отравляющим воздействием.

Сообщается, что их целью были создание паники среди населения, распространение скептицизма в отношении властей и закрытие школ.

Ранее аятолла Ирана Али Хаменеи заявил, что наказанием за массовые отравления должна быть смертная казнь.