Глава Минтранса Германии Виссинг возмутился «климатическим бла-бла» по электромобилям

Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг считает, что страна не должна сосредотачивать все внимание на переходе на электромобили.

Он отметил, что стремление к климатической нейтральности предусматривает и другие технологические подходы.

Виссинг отметил, что «климатические бла-бла» никак не помогут Германии добитья климатической нейтральности.

Он подчеркнул, что целей ФРГ в этом отношении невозможно добиться без использования синтетического топлива.

Министр призвал не делать акцент на электрические батареи как на единственный тип привода в автомобилях.