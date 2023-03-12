Глава Минтранса Германии Виссинг возмутился «климатическим бла-бла» по электромобилям
Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг считает, что страна не должна сосредотачивать все внимание на переходе на электромобили.
Он отметил, что стремление к климатической нейтральности предусматривает и другие технологические подходы.
Виссинг отметил, что «климатические бла-бла» никак не помогут Германии добитья климатической нейтральности.
Он подчеркнул, что целей ФРГ в этом отношении невозможно добиться без использования синтетического топлива.
Министр призвал не делать акцент на электрические батареи как на единственный тип привода в автомобилях.
Опубликовано: Светлана Репина
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