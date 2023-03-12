Лукашенко вылетел в Иран, где проведёт переговоры с Эбрахимом Раиси
Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вылетел в Иран, где проведёт переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.
Согласно опубликованной на официальном веб-сайте белорусского лидера информации, главной темой грядущих переговоров в столице Исламской Республики Иран Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.
По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.
Напомним, официальный визит Лукашенко пройдёт в период с 12 по 13 марта текущего 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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