Маккол: власти США расходятся по вопросу передачи оружия Киеву

2023-03-12 18:51

Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что в Белом доме и Совете национальной безопасности Штатов расходятся по вопросу передачи оружия Украине.

«Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился», — сказал американский конгрессмен.

Маккол добавил, что политическое руководство Соединённых Штатов недовольно непрекращающимися просьбами Украины о поставках оружия.

Кроме того, власти США возмущены тем, что президент Украины Владимир Зеленский недостаточно благодарен за уже оказанную Штатами военную помощь киевскому режиму.