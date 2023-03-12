Маккол: власти США расходятся по вопросу передачи оружия Киеву

Ярославский: бойцы ВСУ в Артёмовске могут попасть в «котёл», как в Дебальцево

Командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины Денис Ярославский в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил о риске попадания украинских войск в Артёмовске в «котёл», как в Дебальцево в 2015 году.

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