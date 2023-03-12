Маккол: власти США расходятся по вопросу передачи оружия Киеву
Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что в Белом доме и Совете национальной безопасности Штатов расходятся по вопросу передачи оружия Украине.
«Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился», — сказал американский конгрессмен.
Маккол добавил, что политическое руководство Соединённых Штатов недовольно непрекращающимися просьбами Украины о поставках оружия.
Кроме того, власти США возмущены тем, что президент Украины Владимир Зеленский недостаточно благодарен за уже оказанную Штатами военную помощь киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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