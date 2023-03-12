Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об очередном увеличении числа погибших при землетрясениях на юго-востоке страны, произошедших 6 февраля текущего 2023 года.

Об этом Эрдоган рассказал в своем обращении к народу из района Сандаг турецкой провинции Хатай.

Турецкий лидер добавил, что число лиц, получивших ранения в результате мощных подземных толчков, превысило 115 тысяч.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что произошедшие на территории Турции смертоносные землетрясения стали «катастрофой века».