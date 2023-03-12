Маша из «Ворониных» в 19 лет родила первенца
О своей беременности актриса сообщила в ноябре прошлого года. А сегодня в соцсетях поделилась радостной новостью.
Звезда популярного ситкома в ноябре прошлого года заявила о своей беременности. Мария Ильюхина тогда находилась на шестом месяце.
А 12 марта, сообщает СтарХит, актриса стала мамой. Она на время приостановила свою карьеру.
Конечно, мне придется повременить с ролями в кино, так как я в положении.
Чтобы не подвести съемочные группы, пришлось отклонить все запросы.
Ильюхина тогда призналась, что беременность мотивирует ее на дальнейший рост и творческие планы.
Мария уточнила, что отец ребенка — Алексей Шаров, пара расписалась в конце ноября. При этом торжество молодые родители решили отложить.
Свадьбу планируем сыграть в течение года. Осенью Алексей сделал мне предложение: пригласил в ресторан и надел на пальчик кольцо с бриллиантом.
Как и для любой девушки, это был один из счастливых моментов в жизни. Я растрогалась. Мы сообщили родителям о помолвке и они обрадовались, — откровенничала она.
Опубликовано: Светлана Гарусева