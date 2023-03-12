Маша из «Ворониных» в 19 лет родила первенца

О своей беременности актриса сообщила в ноябре прошлого года. А сегодня в соцсетях поделилась радостной новостью.

Звезда популярного ситкома в ноябре прошлого года заявила о своей беременности. Мария Ильюхина тогда находилась на шестом месяце.

А 12 марта, сообщает СтарХит, актриса стала мамой. Она на время приостановила свою карьеру.

Конечно, мне придется повременить с ролями в кино, так как я в положении. Чтобы не подвести съемочные группы, пришлось отклонить все запросы.

Ильюхина тогда призналась, что беременность мотивирует ее на дальнейший рост и творческие планы.

Мария уточнила, что отец ребенка — Алексей Шаров, пара расписалась в конце ноября. При этом торжество молодые родители решили отложить.