Элизабет Бэнкс рассказала о том, как научиться стареть изящно
Американская актриса и режиссер считает, что красивое старение - это привилегия.
Лиз Бэнкс утверждает, что чувствует себя невероятно хорошо на 50-м году жизни. И добавляет, что на данном этапе полностью преодолела чувство неуверенности в себе.
Ее новая режиссерская работа под названием "Кокаиновый медведь" на данный момент стала самым кассовым хитом и фильмом №1 в США. Это придало ей еще больше уверенности в своей творческой состоятельности.
Актриса признается, что чувствут себя очень гармонично. Она в восторге от своей работы, у нее потрясающие дети, но главное достижение - это накопленный жизненный опыт, мудрость и жизненная сила.
Звезда "Голодных игр" считает, что нужно стареть красиво. С юности ее кожа была склонна к акне, и поэтому Лиз приходилось постоянно за ней ухаживать.
Главным в уходе за собой она считает не уколы красоты и не пластические операции. "Моя кожа - это внешнее отражение моего внутреннего здоровья", - уверена она.
Своими лучшими друзьями Лиз считает полноценный сон, длительные прогулки на свежем воздухе и соблюдение нормального питьевого режима. Прежде чем выпить чашку утреннего кофе или что-то съесть, она выпивает стакан воды.
На улице она старается как можно больше ловить солнечный свет. А ради психологического здоровья как можно меньше сидит в Интернете.
А еще Лиз Бэнкс выкладывает свои фото без фильтров и ретуши, потому что считает, что фотографии должны быть просто милыми. Ее не интересует мнение людей и их негативные комментарии.
Благодаря этим нехитрым правилам актрисе удается сохранять жизненное равновесие и природную красоту.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Диана Мудреченко
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