Нашли русский след: блокбастер с Томом Крузом по этой причине хотят исключить из номинантов на «Оскар»

Кмноакадемия получила письмо от Всемирного конгресса украинцев, в котором уточняется, что проект частично финансировал российский бизнесмен.

В номинированном на "Оскар" фильме «Топ Ган 2: Мэверик» увидели "русскую угрозу". New York Post сообщает, что в последние дни голосования киноакадемикам направил открытое письмо Всемирный конгресс украинцев.

В послании выражена «серьезная озабоченность в связи с влиянием России на голливудскую киноиндустрию».

Как выяснилось, блокбастер про американских летчиков-истребителей, задействованных в опасных миссиях для обеспечения мировой безопасности, частично финансирован российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым.

По информации издания, Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей РФ, является «молчаливым и контролирующим финансовым источником» кинокомпании New Republic Pictures.

В 2020-м году, когда индустрия испытывала трудности из-за пандемии коронавируса, New Republic совершила сделку на 200 миллионов долларов с Paramount Pictures.

По данным газеты LA Times, в списке из десяти фильмов, которые компания профинансировала на четверть бюджета, значатся также комедия «Поездка в Америку 2» с Эдди Мерфи, сиквелы другого мегахита с участием Круза - франшизы «Миссия невыполнима».

Общественная организация призвала Академию пересмотреть право ленты на участие в оскаровской гонке.

Публично финансирование фильма Рыболовлевым не разглашалось. Есть основания считать, что за его вкладом могла последовать цензура со стороны Кремля, — цитирует текст обращения New York Post.

Удалось ли убедить академиков с помощью таких аргументов, скоро станет известно. «Топ Ган 2: Мэверик» пока номинирован в том числе и в основной категории — «Лучший фильм года».