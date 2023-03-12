Экс-советник Кучмы Соскин: в Европе начинают выступать против поддержки Украины

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что в Европе начинают выступать против поддержки киевского режима.

Соскин считает, что наблюдаемый в европейских странах рост протестов против дальнейшей поддержки Украины может обернуться катастрофой для киевского режима, во главе которого стоит Владимир Зеленский.

«Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — отметил экс-советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы.

Кроме того, Олег Соскин напомнил о том, что накануне болгарский депутат Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины, назвав его фашистской символикой.