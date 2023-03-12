Лукашенко прибыл в Иран с официальным визитом

Tg-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с официальном визитом в Исламскую Республику Иран.

Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту Мехрабад.

В аэропорту Лукашенко встретил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин, который также занимает пост сопредседателя иранской части Смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко сразу после прилёта в Иран провёл краткие переговоры.