Лукашенко прибыл в Иран с официальным визитом
Tg-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с официальном визитом в Исламскую Республику Иран.
Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту Мехрабад.
В аэропорту Лукашенко встретил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин, который также занимает пост сопредседателя иранской части Смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко сразу после прилёта в Иран провёл краткие переговоры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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