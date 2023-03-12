Bloomberg: Индия будет соблюдать санкции против России, включая потолок цен на нефть
Информагентство Bloomberg заявило, что Индия будет соблюдать введённые Западом антироссийские санкционные ограничения, включая потолок цен на импортируемую из России нефть и нефтепродукты.
«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть в $60», — сообщают обозреватели Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
Индийское правительство провело подробные дискуссии с Соединёнными Штатами и странами G7 в кулуарах недавней встречи глав Министерств иностранных дел стран-участниц G20, которая состоялась 1-2 марта в Нью-Дели.
Напомним, в декабре прошедшего 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, но с опцией спецразрешений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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