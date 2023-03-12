Ржегакова: президент Чехии Петр Павел планирует посетить Украину в апреле
Пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржегакова сообщила, что новоизбранный чешский лидер Петр Павел планирует посетить Украину в апреле текущего 2023 года.
Ржегакова уточнила, что Павел обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским свой возможный официальный визит на Украину в апреле в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 12 февраля.
«Президенты обсудили возможный визит главы Чехии на Украину и договорились, что он состоится в апреле», — сказала пресс-секретарь Павела.
Кроме того, Петер Павел обсудил с Владимиром Зеленским будущую поддержку Украины со стороны Чехии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Диана Мудреченко
Пригожин: ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, ВСУ стягивают в город «бесконечные резервы»
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, Вооружённые силы Украины стягивают в город «бесконечные резервы».Подробнее...
-