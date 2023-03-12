Ржегакова: президент Чехии Петр Павел планирует посетить Украину в апреле

Пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржегакова сообщила, что новоизбранный чешский лидер Петр Павел планирует посетить Украину в апреле текущего 2023 года.

Ржегакова уточнила, что Павел обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским свой возможный официальный визит на Украину в апреле в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 12 февраля.

«Президенты обсудили возможный визит главы Чехии на Украину и договорились, что он состоится в апреле», — сказала пресс-секретарь Павела.

Кроме того, Петер Павел обсудил с Владимиром Зеленским будущую поддержку Украины со стороны Чехии.