Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Михаил Саакашвили приехал в страну по указанию украинских властей.

Он пояснил, что Украина прислала Саакашвили в Грузию для организации государственного переворота.

Гарибашвили напомнил, что Саакашвили тайно приехал в страну в октябре 2021 года и рассказал, что после организации госпереворота Грузию планировалось втянуть в конфликт уже через пару месяцев.

Грузинский премьер подчеркнул, что еще осенью 2021 года была информация о предстоящем противостоянии России и Украины. Именно тогда Саакашвили и приехал в трану.

Гарибашвили также сообщил, что грузинские власти не допустят освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы, хотя этого активно добивается Европарламент.

Он назвал резолюцию ЕП по данному вопросу «позорной», а также отметил, что действия Европарламента ясно указывают на то, что Саакашвили является их агентом.

В отношении Михаила Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела. По двум из них он уже приговорен к тем и к шести годам лишения свободы, еще по одному делу он может получить до пяти лет тюрьмы.

Сейчас Саакашвили находится в больнице. По словам его адвоката, состояние бывшего президента Грузии вызывает серьезные опасения, существует реальная угроза его жизни.