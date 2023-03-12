Большинство автомобильных концернов не используют кузова из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь дорого стоит и почти не сминается, что подвергает риску пассажиров во время аварии.

Нержавеющая сталь редко используется при производстве автомобилей. Она содержит хром, а также никель и молибден - материалы, которые пользуются большим спросом и дорого стоят.

Дело в том, что нержавеющая сталь пружинит и возвращает первоначальную форму, из нее сложно штамповать автомобильные крылья и другие детали. Это требует особых методов сварки, поэтому автопроизводители стараются производить машины из более податливой стали.

Более мягкая сталь, используемая при производстве большинства автомобилей, лучше сминается при столкновениях, поглощает энергию и таким образом защищает пассажиров в случае аварии.

Автомобиль, поглощающий удар вокруг водителя, - одно из важнейших условий безопасности при столкновениях.

Нержавеющая сталь сминается с трудом, из-за чего пассажиры рискуют жизнью. Она отводит большую часть энергии столкновения на людей в салоне, кроме того, ее труднее ремонтиовать в случае повреждений.

Единственный автопроизводитель, работающий с панелями из нержавеющей стали, - это "Тесла". Илон Маск анонсировал массовое производство "Кибертраков" из нержавеющей стали, но не раньше 2024 года.