Глава Минкульта Украины Ткаченко назвал условие переименования России в Московию

Глава украинского Минкульта Александр Ткаченко заявил, что для переименования России в Московию необходимо заручиться поддержкой экспертов.

Он отметил, что сам полностью поддерживает данную идею и видит исторические основания для такого переименования.

Вместе с тем министр уточнил, что без консультации с экспертами здесь не обойтись, и их мнение будет иметь решающее значение.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию.

Петиция набрала количество голосов, необходимое для ее рассмотрения главой государства. Владимир Зеленский уже дал поручение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Если предложение будет принято, изменятся все наименования, связанные с о словом «Россия». Например, Российкая Федерация будет называться «Московской Федерацией».

В РФ раскритиковали эту инициативу. Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев предложил назвать Украину «свинским Бандера-Рейхом», а главный редактор RT Маргарита Симоньян – «Подмосковией».