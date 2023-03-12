Исследование показало, зачем человеку длинные волосы на голове

Новые данные подтверждают теорию о том, что волосы на голове помогали древним людям не перегреваться быстро. Исследователи из США и Великобритании подтвердили это экспериментально.

На специальный манекен, который измеряет уровень поглощенного тепла, надели парик из человеческих волос. Оказалось, что он поглощает меньше тепла, чем лысый манекен. Научная статья пока вышла в препринте, о ней рассказывает ScienceAlert.

Исследователи протестировали несколько различных типов париков: с прямыми волосами, мягкими локонами и тугими кудрями. В конечном счете, все парики помогали телу нагреваться не так быстро, но лучше всего манекен от «солнечного» излучения наверху защищали туго завитые волосы. Плотно завитые волосы не лежат ровно, а это значит, что они позволяют коже головы лучше «дышать», но при этом защищают ее от солнца.

Ученые полагают, что такой барьер на голове, снижая приток тепла от Солнца, уменьшает, в свою очередь, потребность в потоотделении. Экспериментаторы обнаружили, что по мере того, как кудрявость парика увеличивалась, уменьшалось количество испарения пота, чтобы отводить тепло от кожи головы, тем самым экономя воду и энергию. Эксперты считают, что вьющиеся волосы могли позволить нашим предкам заниматься более длительной, «напряженной физической активностью, прежде чем им понадобится глоток пресной воды».

Полученные данные свидетельствуют о том, что волосы на голове у нашего вида эволюционировали в ответ на развитие вертикального положения тела и все более крупного мозга. Но манекен в камере с климат-контролем, конечно, не совсем реалистичен. Дальнейшие исследования должны быть проведены с участием людей под палящим солнцем.