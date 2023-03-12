Журналист Херш опроверг причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Журналист Сеймур Херш считает, что целью публикации The New York Times статьи о подрыве «Северных потоков» было отвлечение внимания от его расследования.

Он отметил, что в NYT появился материал, в котором якобы содержатся новые данные о диверсии на газопроводах.

Херш отмечает, что этой статьей кто-то пытался отвлечь внимание от конкретики, которую привел сам журналисты в описании своего расследования.

Сеймур Херш полагает, что проукраинские силы не могли устроить взрывы на «Северных потоках» по ряду причин. Одна из них заключается в отсутствии необходимой водолазной камеры у ВМФ Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитий Песков заявил, что в России не доверяют публикациям о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов «Северный поток».