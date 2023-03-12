В Китае обнаружили самый древний в мире унитаз со смывом

Недавно при археологических раскопках в городе Сиань в провинции Шэньси был обнаружен унитаз со смывом периода Воюющих царств (475–221 гг. до н.э).

Остатки туалета были найдены учеными из Института археологии Китайской академии общественных наук. Само санитарное сооружение состояло из двух частей: «кабинки» на платформе и канализационной ямы за территорией дома. Сидение не сохранилось, были найдены остатки «чаши» и кусок канализационной трубы. Сантехническое устройство было разбито — специалисты склеивали его почти год.

Во время прошлых раскопок в этом же дворце были найдены остатки ванных комнат. Это говорит о том, что богатые жители города тщательно следили на личной гигиеной.

В китайских исторических документах понятие «туалет» как отдельное сооружение или комната упоминается уже в период Весен и Осеней (771 – 476 гг. до н.э.), однако столь древних археологических находок до этого не было, самые ранние относились к III-I вв. до н.э. Они были найдены в гробницах членов семей правителей и ни один не обладал системой смыва.

Сейчас археологи продолжают работать, исследуя древнюю выгребную яму — они надеются найти свидетельства рациона древних правителей и состояния их здоровья.

Раскопки ведутся на территории древнего города Юэян, который был последней столицей царства Цинь и первой — царства Хань. До того, как этот туалет был обнаружен, считалось, что первый унитаз с ручным сливом был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.