В Беларуси обдумывают строительство второй АЭС
2023-03-12 23:19
Гендиректор ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» Андрей Кузьмин сообщил, что в Беларуси изучается целесообразность строительства второй АЭС,
По его словам, сейчас специалисты рассматривают технические возможности и экономическую эффективность создания второй станции.
По его словам, для обоснования проекта требуется технико-экономическая оценка, проведение которой займет некоторое время.
Кроме того, необходимо изучить вопросы, связанные с интеграцией новой станции в энергетическую систему страны.
В случае положительное решения немало времени уйдет на подбор площадки для будущей АЭС, поскольку в этом плане действуют жесткие требования.
Опубликовано: Светлана Репина