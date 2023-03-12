В Беларуси обдумывают строительство второй АЭС

Гендиректор ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» Андрей Кузьмин сообщил, что в Беларуси изучается целесообразность строительства второй АЭС,

По его словам, сейчас специалисты рассматривают технические возможности и экономическую эффективность создания второй станции.

По его словам, для обоснования проекта требуется технико-экономическая оценка, проведение которой займет некоторое время.

Кроме того, необходимо изучить вопросы, связанные с интеграцией новой станции в энергетическую систему страны.

В случае положительное решения немало времени уйдет на подбор площадки для будущей АЭС, поскольку в этом плане действуют жесткие требования.