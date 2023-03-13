В чайных пакетиках содержится «чайная пыль», то есть мусор

Чай очень полезен, но только не пакетированный - лучше заваривать чайные листья.

Пакетированный чай, в отличие от листового, может навредить организму. Это связано с тем, что в чайных пакетиках содержатся чайные остатки, то есть пыль.

Для того, чтобы придать ей товарный вид, производители активно используют всевозможные красители и ароматизаторы. Таким образом, из "остатков роскоши" получается зеленый, черный, цветочный и фруктовый пакетированный чай.

Также в чайных пакетиках присутствует большое количество ароматизаторов. Они разрушают те небольшие остатки полезных аминокислот и антиоксидантов, из-за которых люди пьют чай.

Можно утверждать: в чайных пакетиках остается мусор и химия в чистом виде. И заваривать их не то что не полезно, но совсем не безопасно для организма.