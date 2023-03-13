Власти США отказались спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB).

При этом она уточнила, что администрация США окажет помощь вкладчикам, соответствующая работа уже ведется.

Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация сильно отличается от 2008 года, когда во время кризиса американским властям пришлось спасать многие финансовые структуры.

Глава Минфина сказала, что тогда были проведены реформы, препятствующие повторению подобной ситуации.

При этом Йеллен не уточнила, смогут ли вкладчики получить обратно всю сумму своих средств.