SANA: США отправляют боевиков ИГ из тюрем на свои военные базы в Сирии

Агентство SANA сообщает, что боевиков ИГ перевозят из американских тюрем на военные базы США в Сирии.

По информации агентства, там боевики будут проходить военную подготовку. Для этого выбраны еверо-восточные районы Сирии.

Ранее американцы перевезли множество боевиков из тюрем и спецлагерей в район Эт-Танф, где находятся базы США.

Там организована военная подготовка, после которой боевиков задействуют в совершении терактов.

Последний такой теракт произошел 3 марта, его результатом стала гибель 56 человек.