SANA: США отправляют боевиков ИГ из тюрем на свои военные базы в Сирии
2023-03-13 00:06
Агентство SANA сообщает, что боевиков ИГ перевозят из американских тюрем на военные базы США в Сирии.
По информации агентства, там боевики будут проходить военную подготовку. Для этого выбраны еверо-восточные районы Сирии.
Ранее американцы перевезли множество боевиков из тюрем и спецлагерей в район Эт-Танф, где находятся базы США.
Там организована военная подготовка, после которой боевиков задействуют в совершении терактов.
Последний такой теракт произошел 3 марта, его результатом стала гибель 56 человек.
Опубликовано: Светлана Репина