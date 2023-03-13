The Guardian: использование фосфорных удобрений может привести к «фосфогеддону»

Издание The Guardian сообщает, что использование удобрений на основе фосфора приводит к истощению запасов, необходимых для производства продовольствия.

Согласно исследованиям, проведенным учеными из Ланкастерского и Бристольского университетов, фосфорные удобрения усугубляют климатический кризис.

The Guardian пишет, что в случае нерационального использования фосфора в какой-то момент возникнет критичный дефицит удобрений.

Опасность заключается еще и в том, что фосфорные удобрения смываются с полей и попадают в водоемы, где значительно усиливают цветение водорослей. Из-за этого образуются мертвые зоны и гибнут морские обитатели.

При чрезмерном использовании фосфора выбросы метана возрастают, глобальное потепление усиливается, а климатический кризис усугубляется.