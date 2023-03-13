Саакашвили пожаловался на мучительную боль и похудение на 56 кг

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своем здоровье журналистам телеканала Sky News.

Саакашвили передал через адвоката, что похудел со 120кг до 56 кг, т.е. почти вдвое. Сейчас он весит 64 кг.

Врачи говорят, что если такой сценарий продолжится, у Саакашвили разовьется полиорганная недостаточность.

Бывший грузинский лидер рассказал, что его кости распадаются, из-за чего он испытывает мучительную боль и постоянно находится в постели.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаила Саакашвили прислали в Грузию украинские власти, чтобы втянуть страну в конфликт.