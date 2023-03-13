Цвет яблок напрямую влияет на их свойства

Все сорта яблок полезны, но они по-разному влияют на организм в зависимости от цвета.

Самыми диетическими являются зеленые яблоки. Они обладают гипоаллергенными свойствами, поэтому их можно употреблять в пищу людям с аллергиями.

В желтых плодах содержится большое количество пектина. Поэтому они полезны для людей с высоким уровнем холестерина в крови.

Красные яблоки намного калорийнее зеленых. Но железа в них содержится гораздо больше, ввиду чего их советуют употреблять людям, больным анемией.

Также красные яблоки рекомендуется употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при заболеваниях почек и печени.

Все яблоки без исключения служат отличным источником витамина С - антиоксиданта, который укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к простудам и вирусам.