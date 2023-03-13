Спикер Конгресса США Маккарти: администрация Байдена представила несерьезных проект бюджета

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти раскритиковал проект бюджета, представленный администрацией Байдена.

По его мнению, президентский бюджет на следующий финансовый год не соответствует нынешним реалиям.

В качестве примера он указал на рост инфляции из-за высокого долга, а также результаты этого процесса, которые можно увидеть по ситуации с банком Silicon Valley Bank.

Маккарти уточнил, что процентные ставки продолжают расти, и это не может отражаться на облигациях и других ценных бумагах.

Спикер считает, что в таких условиях Соединенным Штатам необходимо сильное лидерство для решения проблем с государственным долгом.