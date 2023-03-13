Кожура оранжевых фруктов помогает бороться с разными болезнями

Содержащиеся в ней эфирные масла и фитонциды повышают настроение и профилактируют заболевания.

Кожура мандаринов и апельсинов быстро спасает от заложенности носа. Для этого нужно поместить шкурки 2-3 плодов в миску с кипящей водой, дать настояться отвару пару минут и затем в течение 10 минут вдыхать попеременно кажой ноздрей этот пар.

Также отвар из кожуры мандаринов снижает уровень сахара в крови. Если ежедневно пить его пару раз в день после еды, то эффект будет заметен уже через небольшое время.

Считается, что кожура оранжевых фруков оказыват губительное воздействие на раковые клетки. В ней содержится большое количество веществ, которые защищают организм от появления новообразований.

Эти вещества - сальвестролы и антиоксиданты. Кроме того, в кожуре оранжевых цитрусовых содержится много витамина С, что объясняет их способность противостоять вирусным и простудным заболеваниям.