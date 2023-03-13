AT: США передают Украине списанное оружие, чтобы сэкономить на утилизации

Издание American Thinker опубликовало материал Роджера Смита, который утверждает, что США передают Украине списанное оружие.

По его словам, это делается для того, чтобы сэкономить на утилизации, которая обходится очень дорого.

Автор отмечает, что для Соединенных Штатов дешевле отправить Украине вооружения, срок хранения и эксплуатации которого истекает, чем заниматься его обезвреживанием.

Для примера Смит приводит информацию о том, что за последний год Соединенные Штаты оказали Украине военную помощь на 46,4 млрд долларов.

При этом утилизация аналогичного объема вооружений обошлась бы в 35 млрд долларов.

Однако журналист указывает, что в США практически исчерпаны запасы оружия, которое подлежит списанию. К тому же по вопросу продолжения военной поддержки возникает все больше разногласий.

Связи с этим Смит прогнозирует скорое изменение в политике НАТО, поскольку для дальнейшей поддержки Украины потребуются дополнительные издержки.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что для Украины больше не будет «пустых чеков» и безлимитной поддержки.