Партия «Грузинская мечта» обещала не открывать второй фронт на Украине
По словам премьер-министра Грузии, пока "Грузинская мечта" у власти, никакие провокации ВСУ не приведут к открытию второго фронта на Украине.
Ираклий Гарибашвили отметил, что военные не должны участвовать в политике, а агитаторы, прибывшие из Украины - это "провокаторы".
Премьер-министр обратился к ним со словами:
Хочу обратиться к ним — не обольщайтесь иллюзиями и ожиданиями, что здесь что-то будет. Ничего не будет, братья. Желаю всем бойцам на Украине вернуться к своим семьям в добром здравии, но призываю не поддаваться на грязные провокации.
Гарибашвили выступил с резкой критикой Владимира Зеленского, который поддержал протесты в Грузии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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