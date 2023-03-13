Партия «Грузинская мечта» обещала не открывать второй фронт на Украине

По словам премьер-министра Грузии, пока "Грузинская мечта" у власти, никакие провокации ВСУ не приведут к открытию второго фронта на Украине.

Ираклий Гарибашвили отметил, что военные не должны участвовать в политике, а агитаторы, прибывшие из Украины - это "провокаторы".

Премьер-министр обратился к ним со словами:

Хочу обратиться к ним — не обольщайтесь иллюзиями и ожиданиями, что здесь что-то будет. Ничего не будет, братья. Желаю всем бойцам на Украине вернуться к своим семьям в добром здравии, но призываю не поддаваться на грязные провокации.

Гарибашвили выступил с резкой критикой Владимира Зеленского, который поддержал протесты в Грузии.