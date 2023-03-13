США отправляют в Украину списанное оружие, чтобы не тратиться на утилизацию
Обозреватель издания American Thinker, который публикует статьи под псевдонимом Роджер Смит, утверждает, что утилизация оружия Америке обошлась бы лишними затратами. Проще и удобнее избавиться от него, отправив Украине.
По версии иностранного издания American Thinker, американцы поставляют украинцам списанное оружие, нуждающееся в утилизации.
Так США экономят свои средства и одновременно "помогают" ВСУ, нанося ущерб армии Путина.
Поставка в Украину оружия с истекающим сроком годности позволила США и НАТО избежать затрат на утилизацию.
Смит называет этот акт помощи "разумной стратегией", которая, и это очевидно, убивает сразу двух зайцев.
Роджер Смит заявил, что в пересчете на деньги военная помощь Америки Украине составила в прошлом году 46,6 млрд долларов.
Утилизация этого оружия могла бы стоять около 35 млрд.
В основном это оружие, которое было закуплено несколько десятилетий назад, служит около 20 лет и вот-вот покинет арсенал США. Когда это оружие обычно покидает действующую службу, оно должно быть демилитаризовано и утилизировано, что влечет за собой значительные расходы для США и их союзников.
Однако, по замечанию Смита, списанное оружие подходит к концу, и его отправка в США все чаще сталкивается с трудностями.
Это может привести к пересмотру странами НАТО своей политики, иначе военно-промышленный комплекс Запада будет нести новые ощутимые потери.
Опубликовано: Храмова Оксана