Индия не нарушит западные санкции против РФ и будет соблюдать потолок цен на нефть
2023-03-13 05:52
Официально Индия не заявляла о поддержке западных санкций, однако при покупке российской нефти не намерена нарушать установленный на нее потолок цен.
Представители Индии на саммите G20 прорабатывали с делегатами США и стран Большой семерки позицию индийского руководства по отношению к введенным против РФ санкциям.
Как сообщает Bloomberg, Индия не намерена нарушать установленные ограничения, касающиеся в том числе цен на российскую нефть.
При этом официально правительство Индии не выступало в поддержку антироссийских санкций.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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