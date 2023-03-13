Индия не нарушит западные санкции против РФ и будет соблюдать потолок цен на нефть

Официально Индия не заявляла о поддержке западных санкций, однако при покупке российской нефти не намерена нарушать установленный на нее потолок цен.

Представители Индии на саммите G20 прорабатывали с делегатами США и стран Большой семерки позицию индийского руководства по отношению к введенным против РФ санкциям.

Как сообщает Bloomberg, Индия не намерена нарушать установленные ограничения, касающиеся в том числе цен на российскую нефть.

При этом официально правительство Индии не выступало в поддержку антироссийских санкций.